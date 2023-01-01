ارتفاع الدولار.. اتحاد الصناعات العراقية يقترح 3 حلول لمعالجة الخلل

شفق نيوز/ أكد اتحاد الصناعات العراقية، اليوم الأحد، أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي "شلّ الصناعة المحلية"، مقترحا ثلاثة حلول "حقيقية" لمعالجة الخلل.

وقال رئيس الاتحاد، عادل عكاب، لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع سعر الدولار سبب مشاكل للصناعة العراقية، كون المنتج المحلي سعره ثابت، ولا يمكن تغييره أمام صعود أسعار المواد الأولية والنقل والتفاصيل الأخرى المصاحبة له نتيجة ارتفاع الدولار".

وأضاف عكاب، أن "الشارع والمواطن والصناعي يطالبون باستقرار الأسعار وثباتها، ليتمكنوا من حسم أمورهم المالية، بعد أن تسبب التخبط بسعر الصرف إلى شلّ الصناعة العراقية وكل مفاصل الحياة".

وأشار إلى أن "الحلول الحقيقية تكمن في الصناعة، فهي قادرة على استيعاب جموع العاطلين، فضلا عن تقوية الدينار العراقي، وعدم الاعتماد على النفط، الذي في حال هبوط أسعاره ستكون هناك انعكاسات كبيرة على حياة المواطنين".

وتابع عكاب، "غدا سيكون هناك اجتماعا مع مستشار رئيس الوزراء لوضع بعض الحلول لمعالجة الخلل الحاصل لدينا".

وفي وقت سابق، كشفت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، ضمن سعراً ثابتاً لصرف الدولار عند 1450 الف دينار.