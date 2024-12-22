ارتفاع الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، لبيع العملة الأجنبية "الدولار"، يوم الأحد، إلى 97%، وذلك بمشاركة 14 مصرفاً.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 284 مليوناً و696 ألفاً و947 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 276 مليوناً و296 ألفا و947 دولاراً، مرتفعة بنسبة 97% عن المبيعات النقدية البالغة 8 ملايين و400 ألف دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 13 شركات.