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ارتفاع الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك بنسبة 90%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-26T09:58:33+0000
ارتفاع الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك بنسبة 90%

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار على حساب المبيعات النقدية بنسبة بلغت 90% في ختام مزاد البنك المركزي للأسبوع الحالي من يوم الخميس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 210 ملايين و116 الفا و617 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار".

واضاف مراسلنا ان "نسبة 90% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 190 مليونا و716 ألفا و617 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 19 مليونا و400 ألف دولار".

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 89 شركة توسط.

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