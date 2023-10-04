ارتفاع الحوالات الخارجية لمبيعات البنك المركزي من الدولار لقرابة 100%

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الأربعاء , بنسبة 95% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 187 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 196 مليونا و 613 الفا و 962 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 187 مليونا و 243 الفا و 962 دولارا مرتفعة بنسبة 95%، عن المبيعات النقدية البالغة 9 ملايين و 370 الف دولار.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 16 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 82 شركة.