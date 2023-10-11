ارتفاع الحوالات الخارجية للدولار بنسبة 86% في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الأربعاء، بنسبة 86% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 168 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 192 مليونا و 404 آلاف و 115 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 168 مليونا و 904 آلاف و 115 دولارا مرتفعة بنسبة 86% ، عن المبيعات النقدية البالغة 23 مليونا و 500 الفا دولارا .

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 10 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 17 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 86 شركة.