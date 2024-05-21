ارتفاع الحوالات الخارجية في مزاد المركزي العراقي بنسبة 55%

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي يوم الثلاثاء، بنسبة 55% على المبيعات النقدية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 271 مليوناً و378 الفا و606 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي".

واضاف مراسلنا؛ ان "معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 187 مليوناً و128 الفاً و606 دولارات، مرتفعة بنسبة 55% عن المبيعات النقدية البالغة 84 مليوناً و250 ألف دولار".

وأشار مراسلنا، إلى ان "المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 13 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 303 شركات.