ارتفاع الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد العملة للبنك المركزي العراقي بنسبة 91%، يوم الاثنين، على حساب المبيعات النقدية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 213 مليوناً و419 ألفاً و68 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبنفس السعر بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 195 مليوناً و840 ألفاً و125 دولاراً مرتفعة بنسبة 91% عن المبيعات النقدية البالغة 17 مليوناً و578 ألف دولار.