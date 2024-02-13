ارتفاع الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، لتصل 219 مليون دولار مقارنة بيوم امس الاثنين .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 241 مليونا، و 810 آلاف، و397 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 219 مليوناً، و 830 الفاً، و 397 دولاراً، مرتفعة بنسبة 90% ، عن المبيعات النقدية البالغة 21 مليونا و 980 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 18 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 104 شركات.