ارتفاع الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 92%، اليوم الأربعاء، على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 203 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 220 مليوناً و271 ألفاً و554 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 203 ملايين و101 ألف و544 دولاراً مرتفعة بنسبة 92% عن المبيعات النقدية البالغة 17 مليوناً و170 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 22 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 112 شركة.