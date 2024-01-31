ارتفاع الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 94%، اليوم الأربعاء، على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 198 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 209 ملايين و540 ألفاً و27 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 198 مليوناً و270 ألفاً و27 دولاراً مرتفعة بنسبة 94% عن المبيعات النقدية البالغة 11 مليوناً و270 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14مصرفاً، كما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 38 شركة.