ارتفاع الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 93%، يوم الاثنين، على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 193 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 208 مليوناً و32 ألفاً و380 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 193 مليوناً و554 ألفاً و380 دولاراً مرتفعة بنسبة 93%، عن المبيعات النقدية البالغة 14 مليوناً و478 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 4 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 20 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 38 شركة.