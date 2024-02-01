ارتفاع الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي لقرابة 100%

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الخميس، بنسبة 97%على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 209 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 215 مليونا و 490 الفا و165 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 209 ملايين و 870 الفا و165 دولاراً مرتفعة بنسبة 97% ، عن المبيعات النقدية البالغة 5 ملايين و 620 ألف دولار.

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وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 4 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 24 شركة.