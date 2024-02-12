ارتفاع الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 98%

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، بنسبة 98% عن مبيعات النقدية لتصل الى 209 ملايين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 213 مليوناً و604 آلاف و104 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 209 ملايين و194 ألفاً 104 دولارات، مرتفعة بنسبة 98%، عن المبيعات النقدية البالغة 4 ملايين و 410 آلاف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 2 مصرفين، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 13 مصرفاً، في حين كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 28 شركة.