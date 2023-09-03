ارتفاع الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد اليوم الأحد، على حساب المبيعات النقدية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 200 مليون و 676 الفا و 909 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) حيث بلغت 181 مليوناً و 36 الفاً و 909 دولارات، فيما بلغت المبيعات النقدية 19 مليونا و640 الف دولار .

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 21 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 67 شركة.