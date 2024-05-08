ارتفاع الحوالات الخارجية في البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 95%، يوم الأربعاء، على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 261 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 275 مليوناً و539 ألفاً و423 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 262 مليوناً و59 ألفاً و423 دولاراً، مرتفعة بنسبة 95% عن المبيعات النقدية البالغة 13 مليوناً و480 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفا ، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 98 شركة.