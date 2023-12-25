ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 93% في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 93%، يوم الاثنين، على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 187 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 199 مليوناً و905 آلاف و896 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 187 مليوناً و265 ألفاً و896 دولاراً مرتفعة بنسبة 93% عن المبيعات النقدية البالغة 12 مليوناً و640 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها أربعة مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 20 مصرفاً، كما بلغ إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 36 شركة.