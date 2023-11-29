ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 92% في مزاد المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 92%، يوم الأربعاء، وذلك على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 216 مليوناً و809 آلاف و321 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات بلغت 200 مليون و349 ألفاً و321 دولاراً مرتفعة بنسبة 92% عن المبيعات النقدية البالغة 16 مليوناً و460 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 22 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 118 شركة.