ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 92% في مزاد العملة العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، بنسبة 92% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 177 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 192 مليونا و 602 الف و 190 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر بشكل نقدي.

وذهبت معظم مبيعات البنك من الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 177 مليونا و 882 الفا و 190 دولارا، مرتفعة بنسبة 92%، عن المبيعات النقدية البالغة 14 مليونا و720 الف دولارا .

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 20 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 79 شركة.