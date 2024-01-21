ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 91% في مزاد العملة العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، بنسبة 91% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 193 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 209 ملايين و 634 الفا و304 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 193 مليونا و4 الاف و304 دولارات، مرتفعة بنسبة 91% ، عن المبيعات النقدية البالغة 16 مليونا و630 الف دولار .