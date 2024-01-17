ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 91% في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 91%، اليوم الأربعاء، على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 201 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 220 مليوناً و561 ألفاً و970 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 201 مليوناً و651 ألفاً و970 دولاراً مرتفعة بنسبة 91%عن المبيعات النقدية البالغة 18 مليوناً و910 آلاف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 22 مصرفاً وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 118 شركة.