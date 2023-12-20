ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 91% في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 91%، اليوم الأربعاء، على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 196 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 215 مليوناً و128 ألفاً و512 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 196 مليوناً و828 ألفاً و512 دولاراً مرتفعة بنسبة 91%، عن المبيعات النقدية البالغة 18 مليوناً و300 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها خمسة مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 21 مصرفاً، كما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 154 شركة.