ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 90% في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الأحد، بنسبة 90% على حساب المبيعات النقدية لتصل 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 221 مليونا و 898 الفا 486 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 200 مليون و898 الفا و486 دولارا مرتفعة بنسبة 90% ، عن المبيعات النقدية البالغة 21 مليون دولار .

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 5 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 20 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 43 شركة.