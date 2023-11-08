ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 86% في مزاد العملة العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، بنسبة 86% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 197 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 225 مليونا و 801 الف و 357 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 197 مليونا و 651 الفا و357 دولارا مرتفعة بنسبة 86% ، عن المبيعات النقدية البالغة 28 مليونا و150 الف دولارا .

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 18 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 97 شركة.