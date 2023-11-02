ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 86% في مزاد البنك

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الخميس، بنسبة 86% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 176 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 200 مليون و478 ألفا و143 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 176 مليونا و406 آلاف و543 دولاراً مرتفعة بنسبة 86%، عن المبيعات النقدية البالغة 24 مليوناً و71 ألفاً و600 دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 19 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 67 شركة.