ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 84% في مزاد المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي اليوم الثلاثاء، بنسبة 84% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 169 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 195مليونا و 529 الفا و217 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي".

واضاف مراسلنا ان "معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 169 مليونا و 229 الف و 217 دولارا مرتفعة بنسبة 84% ، عن المبيعات النقدية البالغة 26 مليونا و 300 الف دولارا .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 10 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 22 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 128 شركة.