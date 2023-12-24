ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 84% في مزاد العملة العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، بنسبة 84% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 180 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 209 ملايين و 202 الف و684 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وللبيع بشكل نقدي.

وذهبت معظم مبيعات البنك من الدولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 180 مليون و 262 الف و684 دولارا، مرتفعة بنسبة 84% ، عن المبيعات النقدية البالغة 28 مليونا و 940 الف دولار .

وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي أربعة مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 44 شركة.