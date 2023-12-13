ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 83% في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 83%، يوم الأربعاء، على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 190 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 222 مليوناً و599 ألفاً و204 دولارات، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات بلغت 190 مليوناً و189 ألفاً و204 دولارات مرتفعة بنسبة 83% عن المبيعات النقدية البالغة 32 مليوناً و410 آلاف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 10 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 20 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 158 شركة.