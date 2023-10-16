ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 77% في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 77%، يوم الاثنين، على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 160 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 197 مليوناً و840 ألفاً و296 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 160 مليوناً و860 ألفاً و296 دولاراً مرتفعة بنسبة 77%، عن المبيعات النقدية البالغة 36 مليوناً و980 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها سبعة مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 20 مصرفاً، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 69 شركة.