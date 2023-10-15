ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 61% في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 61%، يوم الأحد، وذلك على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 139 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي في مزاد اليوم لبيع وشراء الدولار الأمريكي، باع 193 مليوناً و925 ألفاً و190 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات، واعتمادات والتي بلغت 139 مليوناً و925 ألفاً و190 دولاراً، مرتفعة بنسبة 61% عن المبيعات النقدية البالغة 54 مليوناً و890 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها خمسة مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 20 مصرفاً، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 54 شركة.