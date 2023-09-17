ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة كبيرة في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الأحد، بنسبة 85% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 171 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 197 مليونا و 538 الفا و 76 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 158 مليونا و274 الفا و 625 دولارا مرتفعة بنسبة 85%، مقارنة بالمبيعات النقدية 25 مليونا و 610 آلاف دولار.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 19 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 52 شركة.