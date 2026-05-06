ارتفاع التضخم في العراق خلال آذار 2026

شفق نيوز- بغداد

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، يوم الأربعاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في العراق خلال شهر آذار 2026 إلى 110.6 نقاط، مقارنة بـ108.9 نقاط في شباط الماضي.

وذكر الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعاً بنسبة 1.6% خلال آذار، قياساً بالشهر السابق.

وأضاف أن معدل التضخم السنوي ارتفع أيضاً إلى 2.2% مقارنة بشهر آذار 2025، الذي سجل فيه الرقم القياسي 108.2 نقاط.

وفي ما يخص شهر شباط 2026، أوضح الجهاز أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 108.9 نقاط، مرتفعاً بنسبة 1.0% مقارنة بشهر كانون الثاني 2026 الذي سجل 107.8 نقاط.

وأشار إلى أن معدل التضخم السنوي لشهر شباط بلغ 0.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، والذي سجل فيه الرقم القياسي 108.0 نقاط.