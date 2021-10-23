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ارتفاع التبادل التجاري في منفذ مندلي الى 200%

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-23T08:15:28+0000
ارتفاع التبادل التجاري في منفذ مندلي الى 200%

شفق نيوز/ اعلن مصدر حكومي في ديالى، اليوم السبت، ارتفاع معدل التبادل التجاري في منفذ مندلي الحدودي مع ايران الى 200%، مشيرا في الوقت نفسه الى استمرار الخروقات وغياب السيطرة على عمليات التبادل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "معدل توافد وخروج الشاحنات والمركبات من منفذ مندلي شرقي ديالى ارتفع من 50 شاحنة كما كان عليه الى 150 شاحنة يوميا وسط غياب للسيطرة الرقابية من قبل الجهات المختصة".

وبين ان "المنفذ عاد الى اوضاع ما قبل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اواسط عام 2020 الى الانفلات وضعف الاجراءات الكمركية".

وتضم محافظة ديالى منفذين حدوديين للتبادل التجاري مع ايران الاول في المنذرية شرقي خانقين، والثاني شرقي ناحية مندلي 95 كم شرق بعقوبة, واغلقت الحكومة العراقية المنفذين خلال جائحة كورونا من اذار لغاية تموز2020.

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