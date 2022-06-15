ارتفاع اسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد اقفلتا، مساء اليوم، على 148450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 148300 دينار مقابل 100 دولار.

وبين مراسلنا للقسم الاقتصادي، أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.