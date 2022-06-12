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ارتفاع اسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-12T14:53:40+0000
ارتفاع اسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، اليوم الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد اقفلتا، مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 148400 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم قد سجلت 148350 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى استقرار اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148750 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء  147750 ديناراَ لكل 100 دولار امريكي.

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