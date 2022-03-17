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ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-17T07:30:31+0000
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، و في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار صباح امس الاربعاء 147200 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا ، حيث بلغ سعر البيع 147200 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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