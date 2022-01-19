سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-19T07:10:03+0000
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم أمس الثلاثاء 148150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148200 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Date: 2021-10-07 07:17:36
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

ارتفاع أسعار صرف الدولار ببغداد واستقراره في كوردستان

Date: 2021-09-13 07:34:45
ارتفاع أسعار صرف الدولار ببغداد واستقراره في كوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-06-28 07:29:17
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-08-10 07:35:12
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

اسعار الدولار تشهد ارتفاعاً في أسواق بغداد وكوردستان

Date: 2021-09-23 07:15:04
اسعار الدولار تشهد ارتفاعاً في أسواق بغداد وكوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد واستقراره في كوردستان

Date: 2021-09-14 07:19:57
انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد واستقراره في كوردستان

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

Date: 2021-11-01 07:08:39
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-06-29 07:08:49
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان