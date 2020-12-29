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ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-29T07:22:40+0000
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ عاودت أسعار صرف الدولار للارتفاع مرة اخرى في اسواق بغداد، وكوردستان اليوم الثلاثاء 29 كانون الأول 2020

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم الثلاثاء، 143100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وهو السعر ذاته لبورصة الحارثية ببغداد.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية أمس الاثنين 141900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 142000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا وبلغ سعر البيع 143000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 142800 لكل مائة دولار امريكي

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