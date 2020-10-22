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ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-22T07:36:59+0000
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وكوردستان في تعاملات يوم الخميس 22  تشرين الأول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125500 دينار مقابل 100 دولار.

وكانت بورصة الكفاح سجلت امس سعر الأربعاء 124800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 126000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 125000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفعت ايضا حيث بلغ سعر البيع 125400 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  125200 لكل مائة دولار امريكي.


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