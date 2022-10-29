ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا، صباح اليوم، سعر صرف بلغ 146700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار يوم الخميس الماضي قد سجلت 146200 دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147250 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 146250 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا ايضاً، حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 146650 ديناراً لكل 100 دولار.