 ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الأسعار ليوم امس الاحد 148175 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى استقرار اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار، وبلغ سعر الشراء 148300 دينار لكل 100 دولار.