ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 153000 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما كانت الأسعار صباح يوم الخميس الماضي 152000 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت أيضاً في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار، فيما بلغت أسعار الشراء 152500 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 153100 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 153000 دينار .