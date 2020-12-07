ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكوردستان اليوم الاثنين 7 كانون الأول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وهو السعر نفسه في بورصة الحارثية ببغداد.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم أمس الأحد 125600 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 126250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت أسعار الشراء 125250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 125900 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 125700 لكل مائة دولار امريكي.