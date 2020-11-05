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ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-05T07:23:45+0000
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ عاودت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وكوردستان للارتفاع مرة اخرى يوم الخميس 5 تشرين الثاني 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125100 دينار مقابل 100 دولار.

وسجلت أمس الأربعاء بورصة الكفاح سعر 124800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 125400 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  125200 لكل مائة دولار أمريكي.

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