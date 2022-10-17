 ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147700 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم امس الاحد 147500 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 ديناراً.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 147900 دينار، وبلغ سعر الشراء 147800 دينار لكل 100 دولار.