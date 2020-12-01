ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ عاودت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكوردستان لارتفاع مرة اخرى اليوم الثلاثاء 1 كانون الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 125550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد السعر ذاته.

وسجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس الإثنين 125150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 126000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 125000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 125400 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 125200 لكل مائة دولار امريكي.