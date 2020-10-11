ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وكوردستان اليوم الاحد 11 تشرين الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 123900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 123900 دينار مقابل 100 دولار.



فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم أمس السبت 123750 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغت اسعار البيع 124500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 123500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 123900 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 123700 لكل مائة دولار امريكي.



