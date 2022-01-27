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ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-27T07:08:38+0000
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان. 

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم امس الاربعاء 147850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147850 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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