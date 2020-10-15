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ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-15T07:46:52+0000
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي في اسواق العاصمة العراقية بغداد، واقليم كوردستان اليوم الخميس 15  تشرين الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 124400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124400 دينار مقابل 100 دولار.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس الاربعاء 124100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125000 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 124300 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  124000 لكل مائة دولار امريكي.

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