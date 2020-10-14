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ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-14T08:01:25+0000
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وإقليم كوردستان اليوم الاربعاء 14 تشرين الأول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 124100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124100 دينار مقابل 100 دولار.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس الثلاثاء 123800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 124500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 123500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 124200 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  124000 لكل مائة دولار امريكي.

 

 


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