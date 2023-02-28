ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 153900 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح امس الاثنين 153200 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 153000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر الدولار للبيع 154900 دينار، وبلغ سعر الشراء 1539000 دينار لكل 100 دولار.